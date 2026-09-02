Şili'nin güneyindeki Huar Adası açıklarında yer alan bir somon çiftliğinde faaliyete geçen 50 metrelik dairesel yüzen güneş enerjisi tesisi, açık denizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinde fosil yakıt bağımlılığını azaltmayı başardı. Tesisin Mayıs 2026 tarihli faaliyet verilerine göre, kurulan hibrit enerji sistemi bölgedeki dizel tüketimini ve elektrik ihtiyacını %40 ila %50 oranında düşürdü.

YILDA 350.000 kWh ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Açık deniz koşullarına dayanıklı, alçak profilli dairesel bir platform üzerine yerleştirilen marin tipi güneş panelleri yaklaşık 300 kWp kapasiteye sahip. Tesisin yılda ortalama 350.000 kWh elektrik üreterek operasyon merkezindeki yemleme dubasını beslemesi öngörülüyor.

Tuzlu su, rüzgar ve dalga gibi zorlu çevre şartlarına göre tasarlanan sistem; önceliği güneş enerjisi ve batarya depolamasına veriyor, dizel jeneratörleri ise yalnızca yetersiz enerji üretimi veya yüksek tüketim dönemlerinde devreye giren yedek güç kaynağı olarak konumlandırıyor.

SESSİZ ÇALIŞMA İNSAN VE BALIK SAĞLIĞINI FARKLI ETKİLİYOR

Jeneratör kullanımının azalmasıyla birlikte tesise yapılan yakıt sevkiyatı seferleri azalırken, gürültü seviyesinin düşmesi çalışanlar için iş koşullarını iyileştirdi. Buna karşın, konuya ilişkin hakemli bir bilimsel deney, jeneratörlerin yaydığı düşük frekanslı seslerin çiftlikte yetişen Atlas somonlarında kronik stres kaynaklı nörolojik değişimlere yol açabileceğini ortaya koydu.

ÇOKLU TEDARİK YAPISIYLA İŞLİYOR

Projedeki operasyonel süreçler çok taraflı bir iş bölümüyle yürütülüyor. Sistemin mülkiyeti ve kurulumu yenilenebilir enerji tedarikçisinde kalırken, çiftlik işletmecisi üretilen elektriği doğrudan satın alıyor. Yüzen altyapı, bakım, batarya teknolojisi ve enerji yönetimi ise uzman mühendislik firmaları tarafından sağlanıyor.

Huar Norte bölgesindeki bu uygulama, kıyı şebekesine bağlantısı olmayan uzak deniz tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiş için ölçeklenebilir bir örnek teşkil ediyor.