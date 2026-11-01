"Uzak Deniz Yüzer Adası" adı verilen platformun Çin'in Şanghay kentindeki tersanede inşa edilmesi planlanıyor. Tamamlandığında tek bir noktada kalmayacak olan dev tesis, okyanusların farklı bölgelerine hareket ederek uzun süreli bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak.

238 KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Dev platformun yaklaşık 74 bin tonluk büyüklüğe sahip olması ve 238 kişilik mürettebat ile araştırma ekibini barındırabilmesi planlanıyor. Yapının içerisinde farklı bilimsel alanlarda çalışmalar yürütülebilecek altı laboratuvar yer alacak.

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi tarafından işletilecek platform, okyanusların farklı bölgelerine ulaşarak uzun süreli gözlemler gerçekleştirebilecek. Böylece deniz tabanından su altı koşullarına kadar çeşitli alanlarda veri toplanması amaçlanıyor.

DEV DALGALARA VE TAYFUNLARA DAYANACAK

Yaklaşık 138 metre uzunluğunda ve 85 metre genişliğinde tasarlanan platform, çift gövdeli ve yarı batabilir bir yapıya sahip olacak. Kendi motorlarıyla saatte yaklaşık 20 kilometre hızla ilerleyebilecek tesis, ihtiyaç duyulduğunda farklı araştırma bölgelerine taşınabilecek.

Yapının en dikkat çekici özelliklerinden biri ise aşırı hava koşullarına dayanıklılığı olacak. Platformun 9 metreye yaklaşan dalgaların görülebildiği deniz koşullarında çalışabilmesi ve çok şiddetli tayfunlara dayanabilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 413 milyon dolarlık proje için inşa sözleşmesi imzalandı. Fiziksel inşaatın 2028'de başlaması, dev araştırma platformunun ise Haziran 2030'da tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.