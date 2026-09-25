Meksika Körfezi'ne doğru uzanan Progreso iskelesi, büyük kargo ve yolcu gemilerinin limana ulaşabilmesi için kullanılıyor. 8 kilometreyi aşan yapı boyunca liman personeli, araçlar ve kargo sistemleri hareket ederek ana kara ile açık denizdeki yanaşma noktaları arasındaki bağlantıyı sağlıyor.

İSKELEYİ NEDEN 8 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YAPTILAR?

Progreso kıyılarındaki denizin uzun bir mesafe boyunca oldukça sığ olması, büyük gemilerin doğrudan kıyıya yaklaşmasını engelliyordu. Bu nedenle çözüm olarak limanın yanaşma noktası kıyıdan derin sulara doğru uzatıldı. İskele böylece 8 bin 18 metre uzunluğa ulaştı. Yapı sayesinde büyük gemiler sığ kıyı kesimine girmek zorunda kalmadan daha derin sulardaki liman bölümüne yanaşabiliyor.

DÜNYANIN EN UZUN İSKELESİ OLDU

Progreso Limanı'ndaki yapı, 8 kilometreyi aşan uzunluğuyla Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun iskelesi olarak resmen tanındı. Kıyıdan başlayan yapı Meksika Körfezi'ne doğru kilometrelerce devam ediyor. İskelenin uzunluğu yalnızca gemilerin derin suya ulaşmasını sağlamıyor. Limanın sürekli tarama ihtiyacını azaltırken büyük kargo gemileri ile uluslararası yolcu gemilerinin bölgeye ulaşmasına da imkan tanıyor.

KARGO VE YOLCU GEMİLERİ AYNI LİMANI KULLANIYOR

Progreso Limanı hem ticari yük taşımacılığı hem de turizm açısından kullanılıyor. Limana gelen kargo gemileri ve uluslararası yolcu gemileri, kıyıdaki sığlık nedeniyle 8 kilometreden uzun iskele üzerinden ana karaya bağlanıyor. İskele boyunca araçlar, kargo sistemleri ve liman çalışanları hareket ediyor. Böylece açık denizdeki yanaşma noktaları ile kıyı arasındaki yük ve yolcu hareketliliği sağlanıyor.

8 KİLOMETRELİK YAPI NASIL AYAKTA KALIYOR?

İskelenin tasarımı okyanus akıntıları, olumsuz hava koşulları ve sürekli kullanıma dayanacak şekilde oluşturuldu. Yapı beton ve çelik kullanılarak denizin içerisinde kilometrelerce uzatıldı. Progreso iskelesi, kıyıdaki doğal derinlik sorununun aşılması amacıyla inşa edildi. 8 bin 18 metreye ulaşan uzunluğu ise yapıyı dünya rekorunun sahibi haline getirdi.