ABD'nin New York kentinde kullanım ömrünü tamamlayan 2 bin 500'den fazla metro vagonu, yapay resif projeleri kapsamında Atlantik Okyanusu'na indirildi. New Jersey, Delaware, Virginia, Güney Carolina ve Georgia açıklarında yürütülen çalışmayla, doğal resiflerin yetersiz olduğu kumlu deniz tabanlarında deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturulması amaçlandı.

ÇEVRESEL TEMİZLİK SONRASI DENİZE İNDİRİLDİ

Hizmet dışı bırakılan vagonlar okyanusa yerleştirilmeden önce çevreye risk oluşturabilecek plastik bileşenlerinden, yağlarından, tanklarından ve tekerleklerinden arındırıldı. Temizlenen metal gövdeler, özel gemilerle belirlenen alanlara taşındı. Projenin ilk aşamasında halk arasında "Redbird" olarak bilinen R33 ve R36 tipi vagonlar kullanılırken, sonraki süreçte farklı modeller de sürece dahil edildi.

DENİZ CANLILARINA BARINAK OLDU

Su altına indirilen vagonların yüzeylerine zamanla midyeler, deniz anemonları ve çeşitli omurgasız canlılar tutundu. Araçların kapı ve pencere boşlukları ise balık türleri için barınma ve korunma alanları sağladı. Delaware açıklarındaki Redbird Reef bölgesine 600'den fazla vagon yerleştirilirken, eyaletin yapay resif sistemindeki toplam New York metro vagonu sayısı 1.350'yi aştı.

ÇÖKMELER NEDENİYLE PROJE 2010'DA SONLANDIRILDI

Uygulama sürecinde bazı paslanmaz çelik vagonların deniz koşullarına karşı yeterli dayanıklılığı gösteremediği tespit edildi. Atlantic City açıklarında incelenen 48 paslanmaz çelik vagondan 46'sının tamamen çöktüğünün belirlenmesinin ardından, metro vagonlarının okyanusa bırakılması işlemi 2010 yılında durduruldu.

Önceden oluşturulan resif alanları deniz ekosistemine hizmet etmeyi sürdürürken, bölgedeki yapay resif programlarında günümüzde deniz araçları ve uygun yapı malzemeleri kullanılmaya devam ediyor.