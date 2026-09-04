Deniz üstü enerji üretiminde ezberleri altüst eden yeni bir teknoloji Asya'da hayata geçti. Su derinliğinin yüzlerce metreyi bulduğu fırtınalı açık denizlerde, tabana kazık çakma devri tamamen bitiyor. Kore ve Japonya, devasa rüzgar kulelerini denizin ortasında çelik zincirlerle dibe sabitleyerek yüzen dev enerji tarlaları yapmaya başladı.

DERİNLİK ENGELİ YÜZEN TEKNOLOJİYLE AŞILDI

Geleneksel açık deniz rüzgar santrallerinde türbinler deniz tabanına çakılan dev çelik borular üzerine inşa edilmeye başlandı. Ancak mühendisler, Japonya ve Güney Kore kıyılarının ani derinleşen deniz yapısı nedeniyle daha önce denenmemiş bir çözüm için kolları sıvadı. "Yüzen Rüzgar Tarlaları" (Floating Wind) adı verilen bu sistemde, yüzlerce ton ağırlığındaki devasa platformlar suyun üzerinde yüzdürülüyor ve deniz tabanına dev ankraj zincirleriyle bağlanarak sabit hale getiriliyor.

DENİZİN ORTASINA YÜZEN KULELER İNŞA EDİYORLAR

Mühendisler denizin orasındaki bu yüzen kuleleri, bölgede sıkça yaşanan dev tayfunlara ve sert açık deniz fırtınalarına karşı özel dengeleyicilerle donattı. Suyun metrelerce altında devasa ağırlıklarla dengede tutulan sistem, en zorlu hava şartlarında bile esneyerek devrilmeden elektrik üretebilecek.

MİLYONLARCA EVİN ELEKTRİĞİ AÇIK DENİZDEN ÜRETİLECEK

Kıyıdan onlarca kilometre uzakta, rüzgarın en güçlü ve kesintisiz estiği alanlara kurulan bu yüzen kuleler; hem karadaki görsel kirliliği tamamen ortadan kaldırıyor hem de deniz yaşamına zarar veren taban kazma işlemlerini sona erdiriyor. Güney Kore'nin Ulsan kıyılarında ve Japonya'nın fırtınalı denizlerinde hız kazanan bu projeler tamamlandığında, tek bir yüzen tarlanın milyonlarca hanenin yıllık elektrik ihtiyacını tek başına karşılaması bekleniyor.