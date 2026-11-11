Brezilya'da okyanus ile bir lagün arasındaki su akışını yeniden sağlamak için dikkat çeken bir mühendislik projesi hayata geçiriliyor. Deniz tabanına yüzlerce metre uzunluğunda hortumlar döşeyen ekipler, okyanus suyunu doğrudan lagüne pompalamaya hazırlanıyor. Projenin arkasında ise yıllardır çözülemeyen bir tünel sorunu bulunuyor.

DENİZ HORTUMLARI DÖŞENİYOR

Brezilya'nın Niterói kentinde, Piratininga Lagünü ile okyanusu birbirine bağlayan Tibau Tüneli'nin onarımı için çalışmalar başladı ancak tünelin içindeki bakım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geçişin tamamen kapatılması gerekiyor. Bu süreçte lagünün deniz suyundan mahrum kalmaması için geçici bir pompalama sistemi kuruluyor.

29 Ekim 2026'da deniz hortumlarının kurulumuna başlandı. Hidrolik pompa, su altı boruları ve deniz hortumlarından oluşan sistemle okyanustan alınan su doğrudan Piratininga Lagünü'ne taşınacak. Pompalama işleminin kasım ayı sonuna kadar başlaması planlanıyor.

900 METRELİK TÜNEL ONARILACAK

Yaklaşık 900 metre uzunluğundaki Tibau Tüneli, 2005 yılında inşa edildi ancak 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan kaya çökmeleri nedeniyle tünelin içindeki su geçişi büyük ölçüde azaldı. Ocak 2021'de de yeni çökmeler meydana gelince onarım çalışmaları güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Yeni projeyle tünelin iki ucu kapatılarak içerideki su tamamen boşaltılacak. Ardından eski beton kaplama ve gevşemiş kaya parçaları temizlenecek, gerekli bölümlerde güçlendirme çalışmaları yapılacak.

KAPASİTE ARTACAK

Tüneldeki çökmeler nedeniyle okyanus suyunun lagüne ulaşması azalırken, suyun oksijen seviyesi de düştü. Özellikle sıcak havalarda yaşanan balık ölümleri, bölgedeki balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Onarımın tamamlanmasının ardından su akışının saniyede 1000 litrenin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Bu miktar, günde 86,4 milyon litre suyun lagüne ulaşması anlamına geliyor.