Öresund Boğazı'nın ortasında bulunan Flakfortet, 1910 ile 1916 yılları arasında yaklaşık 2 milyon ton taş, kum ve beton kullanılarak oluşturuldu. Deniz üzerine kurulan yapay ada, dönemin askeri stratejileri doğrultusunda Kopenhag'ı olası deniz saldırılarına karşı korumak amacıyla tasarlandı. Yaklaşık 3,1 hektarlık alanı kaplayan adada yüzlerce askerin görev yapabileceği savunma tesisleri inşa edildi.

550 ASKER İÇİN TASARLANDI

Flakfortet'in inşası sırasında adaya ağır topçu sistemleri, mühimmat depoları ve askeri tesisler yerleştirildi. Yaklaşık 550 askeri barındırabilecek kapasiteye sahip olan ada, Kattegat ile Baltık Denizi arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Öresund Boğazı'nı kontrol etmek amacıyla inşa edildi. Ancak Danimarka'nın Birinci Dünya Savaşı boyunca tarafsız kalması nedeniyle ada üzerindeki savunma sistemleri hiçbir zaman savaşta kullanılmadı.

Aradan geçen yıllarda askeri önemini kaybeden Flakfortet farklı amaçlarla değerlendirildi. Yapay ada günümüzde marina, restoran ve konaklama alanlarıyla turistik bir merkeze dönüştürülmüş durumda. Özellikle yaz aylarında bölgeye gelen yat sahipleri ve su sporları tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor. Yetkililer, adanın yüksek sezonda 50 bine kadar ziyaretçi ağırlayabildiğini belirtiyor.

NEREDEYSE 10 MİLYON EUROYA SATIŞTA

Yaklaşık bir asır önce askeri üs olarak inşa edilen Flakfortet bugün özel mülk olarak satışa çıkarıldı. Adanın satış fiyatının 74,5 milyon Danimarka kronu, yani yaklaşık 10 milyon euro olduğu belirtiliyor. Satış sürecini yürüten emlak şirketi, tarihi yapının hem turizm hem de özel yatırım açısından dikkat çekici bir fırsat sunduğunu ifade ediyor.

Denizin ortasında sıfırdan inşa edilen ve savaş için tasarlanan Flakfortet, günümüzde Avrupa'nın en sıra dışı yapay adalarından biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 2 milyon ton malzeme kullanılarak oluşturulan ada, mühendislik tarihi açısından da dikkat çeken projeler arasında yer alıyor.