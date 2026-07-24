Danimarka’nın Kuzey Denizi’nde inşa etmeyi planladığı ve 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülen insan yapımı “Enerji Adası” projesi, artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle askıya alındı. Ülkenin 2026 yılı enerji öngörülerinin dışında bırakılan projenin resmi bir açılış tarihi bulunmuyor.

ENERJİYİ ÇEVRE ÜLKELERE DE AKTARACAK

Danimarka’nın batı kıyısından yaklaşık 80 ila 100 kilometre açıkta kurulması hedeflenen yapay ada, elektrik üretmek yerine çevresindeki deniz üstü rüzgar santrallerinden toplanan enerjiyi yüksek gerilim kablolarıyla karaya ve çevre ülkelere aktaracak bir toplama merkezi olarak tasarlandı. Projenin 3 gigavat kapasiteli ilk aşamasında yaklaşık 200 türbin ve 120 bin metrekarelik bir ada alanı planlanırken, 10 gigavatlık genişletilmiş aşamada türbin sayısının 650’ye, ada alanının ise yaklaşık 460 bin metrekareye ulaşması öngörülüyordu.

İHALEYİ ERTELEDİLER

Ada, rüzgar santralleri ve altyapıyı kapsayan toplam maliyet ilk aşamada yaklaşık 32 milyar dolar olarak hesaplanmıştı ancak 2023 yılında yapılan güncel değerlendirmelerde yalnızca devletin üstleneceği maliyetin yaklaşık 7,6 milyar dolar aşacağının tespit edilmesi üzerine Danimarkalı yetkililer mevcut tasarımı karlı bulmayarak ihaleyi erteledi. Sektördeki yüksek borçlanma maliyetleri ve artan malzeme giderleri nedeniyle Danimarka'nın 2024 yılındaki deniz üstü rüzgar ihalesinde ilk üç bölgeye hiç teklif gelmemiş, bu durum hükümeti şartları kamu desteğiyle yeniden düzenlemeye yöneltti.

ÜRETİLEN ENERJİ 5 ÜLKEYE DAHA AKTARILACAK

Üretilen elektriğin Danimarka’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık ve Norveç’e aktarılması hedeflense de şu ana kadar yalnızca Belçika ile somut adımlar atıldı, diğer ülkelerle nihai kablo sözleşmeleri imzalanmadı. Projede ayrıca fazla elektrikle yeşil hidrojen üretilmesi planlanıyordu ancak yetkililer bu teknolojilerin henüz ticari olgunluğa ulaşmadığını açıkladı. Deniz ekosistemine yönelik başlatılan çevresel değerlendirme çalışmaları da ihalenin ertelenmesiyle birlikte durduruldu. Projenin yeniden hayata geçebilmesi için daha ucuz bir tasarım, kesinleşmiş ortaklıklar ve yeni çevresel onaylar gerekiyor.