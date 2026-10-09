Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Shengsi Adaları'nda yer alan Houtouwan köyü, terk edilmesinin ardından geçirdiği değişimle gündeme geldi. 1990'lı yıllarda nüfusunun büyük bölümünü kaybeden köyde boş kalan yapılar, yıllar içinde yoğun bitki örtüsüyle kaplandı. Evlerin duvarlarından çatılarına kadar yayılan sarmaşıklar, eski yerleşimi yeşil bir alana dönüştürdü.

KÖYÜN NÜFUSU 1990'LI YILLARDA AZALMAYA BAŞLADI

Houtouwan köyü, Shengsi Adaları'ndaki yerleşim alanlarından biri olarak uzun yıllar kullanıldı. Ancak 1990'lı yıllarda köyün nüfusu büyük ölçüde azaldı ve çok sayıda ev boş kaldı. İnsanların ayrılmasının ardından binaların günlük kullanımı ve bakımı sona erdi. Zaman içinde bitkiler yapıların çevresine yayılarak eski yerleşim alanının görünümünü değiştirmeye başladı.

TERK EDİLEN EVLER NASIL YEŞİLE BÜRÜNDÜ?

Köyde boş kalan evlerin çevresindeki bitkiler, yıllar içinde duvarlara ve çatılara doğru yayıldı. Özellikle sarmaşıkların yapıların dış cephelerini kaplamasıyla çok sayıda bina yeşil bitki örtüsünün altında kaldı. İnsan faaliyetlerinin büyük ölçüde sona ermesi, bitkilerin yerleşim alanında yayılmasına olanak sağladı. Böylece köyün eski sokakları ve evleri, zamanla yoğun bitki örtüsünün arasında görünür hale geldi.

DENİZİN ORTASINDAKİ YERLEŞİMİN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİ

Shengsi Adaları'nda bulunan Houtouwan, denizle çevrili coğrafi konumuyla da dikkat çekiyor. Adadaki yerleşim alanında bulunan evlerin büyük bölümünün bitkilerle kaplanması, köyün eski görünümünü önemli ölçüde değiştirdi. Yapıların dış cephelerinde büyüyen sarmaşıklar, binaların birbirinden ayırt edilmesini zorlaştıran yoğun bir yeşil örtü oluşturdu.

Houtouwan'daki değişim, köyün nüfusunu kaybetmesinin ardından geçen yıllarda belirginleşti. Boş kalan evlerin duvarlarını kaplayan bitkiler, eski yerleşim alanının büyük bölümünde etkili oldu. Bir zamanlar insanların yaşadığı binalar, bugün yoğun sarmaşık örtüsüyle çevrili durumda. Köy, terk edilen yerleşimlerde bitki örtüsünün zaman içinde nasıl yayıldığını gösteren örneklerden biri haline geldi.

KÖYÜN TERK EDİLMESİYLE DOĞA YENİDEN YAYILDI

Houtouwan'ın nüfusunun büyük bölümünü kaybetmesi, yerleşim alanındaki yapıların uzun süre kullanılmamasına neden oldu. Evlerin boş kalmasıyla birlikte çevredeki bitkiler, binaların dış yüzeylerini kaplayacak şekilde büyüdü. Shengsi Adaları'ndaki bu eski yerleşim, yıllar içinde meydana gelen değişim sonucunda sarmaşıklarla kaplı evleriyle tanınır hale geldi.