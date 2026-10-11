Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında 305 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 15'i çocuk 109 kişinin hayatını kaybettiğini, 116 kişinin ise kaybolduğunu bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 8-9 Ekim gecesi Cibuti'den Yemen'e gitmekte olan bir teknenin Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında batması sonucu meydana geldi. 305 kişiyi taşıyan teknenin batması üzerine başlatılan arama çalışmalarında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitiren çocukların 9'unun kız, 6'sının ise erkek çocuğu olduğu belirtilirken, 52 erkek ve 42 kadının da cansız bedeninin denizden çıkarıldığı kaydedildi. Kazada 116 kişinin ise denizde kaybolduğu aktarıldı.

80 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Açıklamada, kazadan 80 kişinin sağ kurtarıldığı ve tamamının Etiyopya uyruklu olduğu bildirildi. IOM'nin Obock Göçmen Müdahale Merkezi'nde 64 kazazedeye barınma, gıda, sağlık ve psikososyal destek sağlandığı ifade edildi. Cibuti makamlarının kayıp kişilere ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

DOĞU GÖÇ ROTASINDA TEHLİKE UYARISI

IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, yaşanan can kayıplarının ardından yerel makamlarla acil yardım sağlandığını belirterek, olayın Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin karşılaştığı riskleri bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, 2025 yılında bu rota üzerinde 900'den fazla göçmenin öldüğü veya kaybolduğu, 2026 yılının mart ayındaki tekne kazasında ise 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 45 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.