ABD merkezli enerji devi Occidental Petroleum, Meksika Körfezi’ndeki "Bandit" sahasında stratejik bir petrol yatağı keşfettiğini duyurarak küresel enerji piyasalarında dikkatleri üzerine çekti.

Louisiana kıyılarının yaklaşık 200 kilometre açığında gerçekleşen bu keşif, dünya genelindeki jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ABD’nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.

ÜRETİM TESİSİ MALİYETİNİ ORTADAN KALDIRACAK

Projenin işletmeciliğini yüzde 45,375’lik hisseyle Occidental yürütürken, ortaklık yapısında enerji devleri Chevron ve Woodside Energy de yer alıyor. Henüz kesin kaynak tahminleri kamuoyuyla paylaşılmasa da şirketler, sahanın ticari potansiyelini yüksek görüyor.

Keşfin en önemli avantajlarından biri ise mevcut denizaltı hatlarına yakınlığı sayesinde halihazırdaki açık deniz altyapısına kolayca entegre edilebilecek olması. Bu durum, yeni bir üretim tesisi kurma maliyetini ortadan kaldırarak hem üretim süresini hızlandıracak hem de operasyonel giderleri ciddi oranda düşürecek.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİNİN YÜZDE 15'İNİ KARŞILIYOR

Bu gelişme, özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarında yaşanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol piyasalarını istikrarsızlaştırdığı bir dönemde büyük önem taşıyor.

ABD’nin ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayan Meksika Körfezi, bu yeni keşifle birlikte yerel enerji arzının kilit noktası olma özelliğini perçinledi. Occidental yetkilileri, uluslararası enerji akışlarının risk altında olduğu bu süreçte, körfezin güvenilir bir tedarik kaynağı olarak stratejik rolünün daha da güçlendiğini vurguladı.

PİYASALARA POZİTİF YANSIDI

Enerji dünyasında heyecan yaratan "Bandit" keşfi, finans piyasalarında da karşılık buldu. Yatırımcıların haberi olumlu karşılamasıyla birlikte Occidental hisseleri işlem öncesi saatlerde yükselişe geçti.