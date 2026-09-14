Proje tam kapasiteye ulaştığında 4,1 gigavatlık kurulu güce sahip olacak. Bu miktarın yılda 6 milyondan fazla hanenin elektrik tüketimine denk geldiği hesaplanıyor. Proje, İskoçya kıyılarının yaklaşık 38 kilometre açığında hayata geçirilecek.

DENİZ TABANINDA SONDAJ YAPIYORLAR

Projenin ikinci aşaması için deniz tabanındaki çalışmalar bu yıl hızlandı. Türbinlerin hangi temeller üzerine yerleştirileceğini belirlemek amacıyla araştırma gemileri bölgedeki kaya ve toprak yapısını inceliyor.

Yaklaşık 50 metre su derinliğinde çalışan gemiler, deniz tabanının 50 metre altına kadar sondaj yaparak örnekler topluyor. Elde edilen veriler kullanılarak yüzlerce metre yüksekliğe ulaşacak türbinlerin temelleri tasarlanacak. Projede deniz tabanının yapısına göre tek parça büyük kazık temeller ile çelik kafes yapılar kullanılması planlanıyor.

Berwick Bank'ın tamamının hayata geçirilmesi halinde proje, dünyanın en büyük açık deniz rüzgâr çiftliklerinden biri haline gelebilecek.

6 MİLYONDAN FAZLA EVE ELEKTRİK SAĞLAYABİLECEK

Projenin ikinci bölümünü oluşturan Berwick Bank B, tek başına yaklaşık 1,4 gigavat kapasiteye sahip olacak. Bu bölüm için 20 yıllık elektrik alım sözleşmesi de imzalandı.

Üretilen elektrik yalnızca İskoçya'da kullanılmayacak. Projenin İskoçya'nın East Lothian bölgesi ile İngiltere'nin Northumberland bölgesinde iki ayrı şebeke bağlantısı bulunuyor. Denizden karaya taşınacak elektrik bu noktalar üzerinden Birleşik Krallık elektrik şebekesine aktarılacak.

Projenin tamamı hayata geçirildiğinde İngiltere ekonomisine yaşam döngüsü boyunca yaklaşık 8 milyar sterlinlik katkı sağlayabileceği ve 9 binden fazla istihdamı destekleyebileceği hesaplanıyor.

Ancak dev projenin çevresel etkileri de tartışılıyor. Türbinlerin kurulacağı bölgenin önemli deniz kuşu yaşam alanlarıyla kesişmesi nedeniyle özellikle sümsük kuşu, martı, alk ve puffin gibi türler üzerindeki olası etkiler yakından takip ediliyor. Bu nedenle proje kapsamında deniz kuşlarına yönelik telafi ve habitat koruma çalışmalarının da yürütülmesi planlanıyor.