

Madagaskar'ın simgesi haline gelen baobab ağacından ilham alınarak tasarlanan Baobab Şelalesi adlı fütüristik proje, okyanus üzerinde temiz enerji üretimini tarım, eğitim, sosyal rehabilitasyon ve turizmle bir araya getirmeyi hedefleyen dikkat çekici bir konsept olarak öne çıkıyor. Henüz yalnızca fikir aşamasında bulunan proje, özellikle ülkedeki düşük elektrik erişimine farklı bir bakış açısı getirmesiyle ilgi görüyor.

Casa e Jardim Dergisi'nin Haziran 2026 sayısında yer alan bilgilere göre proje, Madagaskar kıyılarında inşa edilmesi planlanan dairesel bir platform üzerine kurgulandı. Geleneksel hidroelektrik santrallerinden farklı olarak sistem, deniz suyunu yapay şelaleler aracılığıyla yüzey altındaki türbinlere yönlendirerek elektrik üretmeyi amaçlıyor.

Konsept, mimar Ahmad Eghtesad ile Mohammad Aghaei ve Nastaran Fazeli'den oluşan ekip tarafından, deniz ve geleceğin çevresel çözümlerine odaklanan Jacques Rougerie Vakfı'nın yarışması için geliştirildi.

SEMBOLİK AĞAÇ PROJENİN MERKEZİNDE

Projede baobab ağacı yalnızca görsel bir ilham kaynağı değil. Dünyadaki sekiz baobab türünün altısına ev sahipliği yapan Madagaskar için bu ağaç, ülkenin doğal ve kültürel kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Tasarımdaki merkezi bölüm yönetim, eğitim, seralar ve sosyal alanlara ayrılırken, ağacın geniş tacını andıran üst yapı hem koruyucu hem de simgesel bir mimari unsur olarak planlandı. Su depolama özelliğiyle bilinen baobabın dayanıklılığı da projenin sürdürülebilirlik anlayışını temsil ediyor.

ENERJİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya Bankası verilerine göre Madagaskar'da elektrik erişim oranı 2024 itibarıyla yaklaşık yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, milyonlarca insanın hâlâ güvenilir elektriğe ulaşamadığını gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı da ülkeyi elektrik erişiminin en düşük olduğu ülkeler arasında gösteriyor.

Baobab Şelalesi, denizi sürekli bir enerji kaynağına dönüştürmeyi hedeflese de projenin üretim kapasitesi, maliyeti, teknik uygulanabilirliği ve çevresel etkilerine ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

ENERJİDEN FAZLASINI HEDEFLİYOR

Konsept yalnızca elektrik üretimine odaklanmıyor. Projede şeffaf seralar, tarımsal üretim alanları, eğitim merkezleri ve sosyal rehabilitasyon programları da yer alıyor. Uzun vadede yapının sürdürülebilir turizme hizmet eden çok amaçlı bir yaşam ve enerji merkezine dönüşmesi öngörülüyor.

Bu çok yönlü yaklaşım dikkat çekici olsa da, böylesine kapsamlı bir yapının işletilmesi için güçlü bir yönetim modeli, insan hakları ilkeleri ve kamu yararını gözeten şeffaf planlamalar gerektiği vurgulanıyor.

HENÜZ HAYATA GEÇİRİLMEDİ

Baobab Şelalesi'nin görselleri büyük ilgi uyandırsa da proje henüz uygulama aşamasına geçmiş değil. Deniz koşullarına dayanıklılık, bakım maliyetleri, çevresel etkiler, elektrik şebekesine entegrasyon ve Hint Okyanusu'nun zorlu hava şartları gibi pek çok teknik sorunun çözülmesi gerekiyor.

Uzmanlara göre Madagaskar'ın kısa vadede şebeke yatırımları, güneş enerjisi sistemleri ve yerel enerji çözümleri gibi daha uygulanabilir projelere ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle Baobab Şelalesi, bugün için uygulanmaya hazır bir yatırım değil; enerji ve sürdürülebilirlik konusunda geleceğe dair ilham veren bir mimari vizyon olarak değerlendiriliyor.