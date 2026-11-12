İngiltere hükümeti, Kuzey Denizi’ndeki Jackdaw doğal gaz sahasından çıkarılan gazın birkaç gün içinde ülkedeki evlere ulaşmaya başlayacağını açıkladı.

Enerji Bakanı Michael Shanks, İşçi Partisi hükümetinin enerji üretimini durdurduğu yönündeki eleştirileri reddederek, geçen ay onay verilen Jackdaw projesinin İngiltere'nin enerji güvenliğini destekleyeceğini, yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve ülke ekonomisine yaklaşık 2,9 milyar sterlinlik katkı sunacağını belirtti.

Bakan Shanks ayrıca kararın iklim taahhütleriyle tamamen uyumlu olduğunu vurguladı.

DEV SAHA DA ÇALIŞMALAR DURDU

Öte yandan İngiltere'nin henüz işletmeye açılmamış en büyük petrol sahası olan Rosebank'in geleceği belirsizliğini koruyor. İklim gerekçesiyle yapılan hukuki itirazların ardından sondaj çalışmaları durdurulan sahanın akıbeti, Enerji Bakanı Miatta Fahnbulleh'in vereceği karara bağlı.

İngiltere Parlamentosunda konuya ilişkin yapılan hararetli tartışmalarda muhalefetteki Gölge Enerji Bakanı Harriet Cross, hükümetin Kuzey Denizi politikalarının on binlerce iş kaybına ve yatırımların yurt dışına kaçmasına yol açtığını savundu.

DOĞAL GAZ İHTİYACININ YÜZDE 6'SI KARŞILIYOR

Cross, Jackdaw sahasının ülkenin doğalgaz ihtiyacının yüzde altısını karşılayacağını hatırlatarak, önemli miktarda doğalgaz da barındıran Rosebank sahasının bu orana yüzde dörtlük ek katkı sağlayabileceğini ve aynı enerji güvenliği gerekçeleriyle onaylanması gerektiğini ifade etti.

Hem Jackdaw hem de Rosebank projeleri, çevreye verecekleri zarar nedeniyle iklim aktivistlerinin sert tepkisini çekmeye devam ediyor.