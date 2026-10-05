Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı dünyaca ünlü Gideros Koyu açıklarında üzücü bir olay meydana geldi. Arkadaşına ait balıkçı teknesiyle denize açılan Mustafa Türcan (65), balık tuttuktan sonra Cide Limanı’na dönmek üzere harekete geçti.
LİMANA DÖNERKEN TEKNEDE FENALAŞTI
Teknenin seyir halinde olduğu sırada aniden fenalaşan Türcan’ın durumu üzerine durum derhal yetkililere bildirildi. İhbar üzerine zaman kaybetmeden harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, adrese sevk edildi.
HATMEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI
Kısa sürede tekneye ulaşan Sahil Güvenlik personeli, Mustafa Türcan’ı alarak Cide Limanı’na çıkardı. Limanda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 65 yaşındaki adam, ambulansla Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi altına alınan Türcan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Türcan’ın cansız bedeni Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.