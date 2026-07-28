Toplam uzunluğu 4,7 kilometreye ulaşan proje, ana köprü ile her iki yakadaki bağlantı viyadüklerinden oluşuyor. Yapının tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın hızlanması ve Sarawak'ın ulaşım ağının güçlenmesi hedefleniyor.

GÜNEYDOĞU ASYA'NIN EN UZUNLARI ARASINA GİRECEK

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) tarafından inşa edilen ana köprü, her biri 220 metre uzunluğunda öngerilmeli betonarme altı açıklıktan oluşuyor. Sürekli rijit yapı tasarımıyla inşa edilen köprü, bu özelliği sayesinde Güneydoğu Asya'nın en uzun betonarme köprülerinden biri olarak gösteriliyor.

Ana köprünün uzunluğu 1.110 metre olurken, iki tarafta yer alan yaklaşım köprüleri ise 760 metre ve 520 metre uzunluğa sahip. Yol platformu 12,4 metre genişliğinde tasarlanırken, yapıda öngerilmeli beton T kirişleri ve sürekli rijit taşıyıcı sistem birlikte kullanılıyor.

MİLİMETRE HASSASİYETİNDE BİRLEŞTİRİLDİ

Projenin en dikkat çekici mühendislik aşamalarından biri, ana açıklıkların milimetre seviyesindeki sapmayla birleştirilmesi oldu. İnşaat ekibi, değişken kesitli öngerilmeli beton kiriş tasarımının yanı sıra, uzun kazık temelleri ve yüksek ayaklar nedeniyle gelişmiş beton döküm teknikleri kullandı. Ana açıklığın birleşimindeki sapmanın milimetre seviyesinde tutulduğu açıklandı.

Projede ayrıca su içindeki ultra uzun kazık temellerinin sondajlarında dikey sapmanın yüzde 1'in altında kaldığı, yapılan kalite testlerinde ise tüm kazıkların en yüksek güvenlik sınıfını aldığı bildirildi. İnşaat süreci boyunca iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetimi alanındaki uygulamalarıyla Malezya'da çeşitli ödüller kazanan projenin, tamamlandıktan sonra Sarawak'ta ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.