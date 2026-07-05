Valensiya Özerk Bölgesi'ne bağlı Alicante kentine yaklaşık bir saatlik deniz mesafesinde bulunan Tabarca adası, kent planlaması ve çevre koruma politikalarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 1,8 kilometre uzunluğa ve 400 metre genişliğe sahip olan bu minimal yerleşim yeri, kayalık adacıklarla çevrili küçük bir takımadanın merkezini oluşturuyor.

Ada, Akdeniz kıyı şeridinde tarihi askeri mirası, tamamen yaya trafiğine dayalı kompakt kent yapısını ve korunmuş doğal ekosistemi bir arada barındırıyor. Bölge, hem günübirlik kültürel ziyaretler hem de bilimsel çevre araştırmaları için Akdeniz'deki en sıra dışı koruma alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

TABARCA ADASININ YERLEŞİM PLANI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Alicante ve Santa Pola hatlarından kalkan deniz yolu araçlarıyla ulaşılan adada, geometrik düzenlemeye sahip kompakt bir şehir merkezi yer alıyor. Bu yerleşim modeli, 18. yüzyıldan kalma Kral III. Charles döneminde, Kuzey Afrika'daki esaretten kurtarılan Ceneviz kökenli ailelerin adaya yerleştirilmesiyle başlatılan planlı bir askeri projeye dayanıyor.

Kıyı şeridinin deniz kontrolünü artırmak amacıyla inşa edilen bu istihkam projesi, adaya Tunus'taki antik Tabarka bölgesiyle bağlantılı mevcut adını verdi. Savunma ve kalıcılık amacıyla inşa edilen anıtsal kapılar, surlar ve sivil binalar nedeniyle bölge, 1964 yılında resmen tarihi sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

SURLARIN İÇİNDEKİ TARİHİ YAPILAR VE KAPILAR HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR?

Köyün kuruluş döneminde birer kontrol ve savunma noktası olarak inşa edilen surlar üzerinde üç tarihi anıtsal kapı bulunuyor. Yerel kayıtlarda Levante, Tierra ve Trancada olarak da bilinen Porta de San Rafael, Porta de San Miguel ve Porta de San Gabriel kapıları, özgün mimari karakterlerini günümüze kadar korumayı başarmış durumda.

Kale içi yerleşiminde Aziz Petrus ve Aziz Pavlus Kilisesi, Vali Konağı ve denizcilikle bağlantılı eski bir binada faaliyet gösteren Nueva Tabarca Müzesi öne çıkıyor. Güncel belediye raporlarına göre ana sergi alanı tadilatta olan müzenin görsel-işitsel salonu ziyarete açık tutulurken, surlar ve meydanlar Akdeniz mimari dokusunu bir bütün olarak yansıtıyor.

DOĞAL KORUMA ALANLARI EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLİYOR?

Tarihi köyün dışındaki alanlarda tamamen yaya hareketliliğine izin verilen patikalar, kristal berraklığındaki plajları ve doğal uçurumları birbirine bağlıyor. İşaretlenmiş anıtsal yürüyüş rotası; liman koyu, antik taş ocağı ile Cala dels Birros ve Cala de la Guardia koylarını ulaşım aracına ihtiyaç duyulmadan kesintisiz şekilde birbirine bağlıyor.

40 YILDIR AVLANMAK YASAK

Adanın etrafını saran su kütlesi, 1986 yılında ilan edilen İspanya’nın ilk resmi deniz rezervi olma özelliğini taşıyor. Belirli bölgelerde balık avcılığını tamamen yasaklayan sıkı koruma kuralları, su altı fauna ve florasının hızla iyileşmesini sağlarken geleneksel yerel balıkçılık faaliyetlerinin de sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor.