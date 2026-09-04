Baltık Denizi'ndeki Vistula Nehri ağzında, Mikoszewo kıyısının hemen açığında yeni bir kum adası oluştu. Nehir sularının taşıdığı tortuların birikmesiyle meydana gelen yapı, bölgedeki yaban hayatı ve kuşlar için yeni bir sığınak alanı yarattı.

ADA NASIL OLUŞTU VE YAPISI KALICI MI?

Gdańsk Körfezi'nde nehir sularının getirdiği kum ve çamurun çökmesi sonucu oluşan ada, son derece kırılgan bir yapı sergiledi. Mewia Łacha doğa rezervinin koruduğu sakin sularda yükselen adanın, dalga ve rüzgar durumuna göre genişleyebileceği veya tamamen kaybolabileceği belirtildi.

BÖLGE EKOSİSTEMİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Kıyıdan yalnızca birkaç düzine metre uzaklıkta beliren ada, yakındaki doğa rezervinde yaşayan kuşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Akıntılara ve hava koşullarına bağlı olarak şekli sürekli değişen yapının, ilerleyen günlerde anakara ile birleşebileceği kaydedildi.