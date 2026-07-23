İngiltere'nin Portsmouth kenti açıklarında, Solent Boğazı'nda bulunan 1878 yapımı tarihi Spitbank Kalesi, kapsamlı bir restorasyon projesiyle lüks otele dönüştürüldü. Fransız işgali ihtimaline karşı inşa edilen ancak savaşlarda aktif kullanılmayan dairesel taş yapı, Birleşik Krallık’ın en sıradışı konaklama tesislerinden biri haline geldi.

KARAYLA BAĞLANTISI OLMAYAN KALE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

2009 yılında İngiliz girişimci Mike Clare tarafından satın alınan II. Derece Tarihi Bina statüsündeki yapı için 3 milyon sterlinlik yatırım yapıldı. Kıyıdan 1,6 kilometre uzaklıkta yer alan ve ulaşımı sadece teknelerle sağlanan kale; 8 özel süit oda, sauna, şarap mahzeni, teraslar ve ısıtmalı havuz içeren beş yıldızlı bir otele dönüştürüldü. Eski top delikleri odaların pencereleri olarak yeniden kurgulandı.

KALENİN TARİHSEL GEÇMİŞİ

1. yüzyılda İngiltere'yi olası bir Fransız işgalinden korumak amacıyla yüksek maliyetlerle inşa edilen üç kaleden biri olan Spitbank, beklenen saldırı gerçekleşmeyince halk arasında "Palmerston'ın Saçmalıkları" olarak adlandırıldı. İki dünya savaşında kısmi savunma görevleri üstlenen yapı, 1956'da askeri işlevini tamamen yitirdi ve 1982'de Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından satıldı.

ALTYAPI VE LOJİSTİK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Anakaradan tamamen izole olan ada kalesi; kendi su kuyusu, su arıtma ünitesi ve atık su arıtma tesisiyle kendi kendine yetebilir bir altyapıya sahip. Yapıda yer alan dizel jeneratörler ve depolama alanları, herhangi bir mahsur kalma durumunda tesisin 4 ay boyunca dışarıdan ikmal almadan çalışmasına imkan tanıyor. 2012'de faaliyete geçen tesis, Haziran 2024'te düzenlenen açık artırmayla yaklaşık 1,3 milyon dolar bedelle el değiştirdi.