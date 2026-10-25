Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde, Hangzhou Körfezi üzerinde yükselen dev köprüde iki önemli bölümün birleştirilmesiyle kritik bir aşama geride bırakıldı. Dünyanın en uzun deniz geçişli yüksek hızlı demir yolu köprüsü olması hedeflenen yapıda, güney kesiminin ardından kuzey kesimi de tamamlandı. Üç ana geçiş bölümünden geriye yalnızca orta kesim kaldı.

DENİZİN ORTASINDA 123 TONLUK PARÇA YERLEŞTİRİLDİ

Hangzhou Körfezi Demir Yolu Köprüsü, Zhejiang eyaletindeki Jiaxing kentine bağlı Haiyan ile Ningbo kentine bağlı Cixi arasında uzanıyor. İki hatlı olarak tasarlanan köprü, Nantong ile Ningbo şehirlerini birbirine bağlayacak yüksek hızlı demir yolu projesinin en önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

Köprünün güneydeki ana geçiş bölümünün birleştirilmesi 17 Ekim 2026'da tamamlandı. Ardından 20 Ekim'de kuzeydeki geçiş bölümünün son çelik parçası yerine yerleştirildi. Böylece köprünün üç büyük geçişinden ikisi kesintisiz hâle getirildi.

Kuzey bölümündeki son birleştirme işlemi, kıyıdan yaklaşık 570 metre açıkta gerçekleştirildi. Mühendisler, 9,6 metre uzunluğunda ve 123,6 ton ağırlığındaki dev çelik parçayı iki kaldırma vinci kullanarak köprüdeki boşluğa yerleştirdi. İşlem öncesinde yapıların hareketleri 48 saat boyunca izlendi ve sıcaklık değişimlerinin çelik üzerindeki etkisi hesaplandı.

Kuzey geçişindeki köprü bölümü toplam 932,7 metre uzunluğa sahip. Ana açıklığı ise 450 metreye ulaşıyor. Bu uzunluk, balastsız ray sistemi kullanılan yüksek hızlı demir yolu köprüleri açısından önemli bir mühendislik başarısı olarak değerlendiriliyor.

SAATTE 350 KİLOMETRE HIZLA TREN GEÇECEK

Dev köprünün inşasını zorlaştıran en önemli etkenlerden biri Hangzhou Körfezi'nin doğal koşulları. Dünyanın en güçlü gelgit hareketlerinin görüldüğü körfezlerden biri olan bölgede su seviyesindeki fark yaklaşık 9 metreye kadar çıkabiliyor. Şiddetli rüzgârlar ve güçlü akıntılar nedeniyle köprünün çelik parçaları milimetre düzeyinde hassasiyetle birleştiriliyor.

Toplam 29,2 kilometre uzunluğundaki köprü, kuzey, orta ve güney olmak üzere üç ana gemi geçiş bölümünden ve bunları birbirine bağlayan uzun viyadüklerden oluşuyor. Güneydeki bölümün ana açıklığı 364 metre, kuzeydekinin ise 450 metre uzunluğunda.

Projenin son büyük bağlantısı olan orta geçiş bölümünde çalışmalar sürüyor. Bu kısmın da Kasım 2026'nın sonuna kadar birleştirilmesi hedefleniyor. Köprünün genel inşaat ilerlemesi ise yüzde 90'ı aşmış durumda.

Köprü tamamlandığında saatte 350 kilometre hıza ulaşabilen yüksek hızlı trenlere hizmet verecek. Nantong-Ningbo demir yolu hattının bir parçası olacak yapı, Çin'in doğusundaki kıyı şehirleri arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak. Ayrıca Haiyan'a ilk kez demir yolu, Cixi'ye ise yüksek hızlı tren bağlantısı sağlayacak.