İngiltere'de Thames Nehri'nin denize döküldüğü noktada yer alan Maunsell Deniz Kaleleri, 1942 yılında savunma amacıyla inşa edildi. 1950'lerde İngiliz ordusunun bölgeden çekilmesiyle boş kalan paslı çelik yapılar, 1960'lı yıllarda yayın yasalarını delmek isteyen korsan radyocular tarafından ele geçirildi.

DENİZİN ORTASINDAKİ KULELER NEDEN İNŞA EDİLDİ?

İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1942 yılında, Londra'yı Alman bombardıman uçaklarının saldırılarından korumak amacıyla savunma hattı oluşturuldu. Bu kapsamda Thames Nehri'nin denize döküldüğü sığ sulara, dev beton ayakların üzerinde yükselen ve birbirine köprülerle bağlanan çelik kuleler dikildi. Red Sands olarak da bilinen bu yapılar, savaş boyunca hava savunma noktası olarak görev yaptı.

1950'LERDE İNGİLİZ ORDUSU TARAFINDAN TERK EDİLDİ

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte denizin ortasındaki bu askeri kuleler işlevini yitirdi. İngiliz ordusu, 1950'li yıllarda tesisleri tamamen boşaltarak yapıları kaderine terk etti. Kullanılmayan çelik kuleler zamanla paslanarak denizin ortasında boş bir yapı ağına dönüştü.

KORSAN RADYOCULAR VE MİKRO ULUS SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Terk edilen yapılar, 1960'lı yıllarda yasal kısıtlamaları aşmak isteyen korsan radyo yayıncılarının üssüne dönüştü. Bu kalelerden biri olan Roughs Tower ise uluslararası suların sınırında kaldığı gerekçesiyle işgal edildi. Kuleyi ele geçirenler, burada "Sealand Prensliği" adıyla kendi pasaportu ve para birimi bulunan bir mikro ulus ilan etti.