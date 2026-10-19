Louisiana eyaleti açıklarındaki Eloi Körfezi'nde 13 Ekim'de tespit edilen olayda, kuyudan sürekli petrol sızdığı belirlendi. Petrolün kıyıya ulaşma ihtimali de gündeme gelirken, sızıntının tamamen durdurulup durdurulmadığı belirsizliğini koruyor.

DENİZİN ORTASINDAKİ KUYUDAN PETROL SIZIYOR

Meksika Körfezi'nde bulunan ve Cox Operating şirketine ait olan petrol kuyusunda meydana gelen sızıntı, deniz yüzeyinde fark edilen petrol tabakalarıyla gündeme geldi.

Yapılan incelemelerde petrolün kuyunun vana bölümünden sızdığı belirlendi. Sızıntının sürekli olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise denize karışan petrol miktarının henüz hesaplanamamış olması. Bu nedenle sızıntının ne büyüklükte bir kirliliğe yol açtığı da kesin olarak bilinmiyor.

PETROLÜN KIYIYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), denize karışan petrolün akıntılarla hangi yöne taşınacağını belirlemek için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde petrolün kıyı şeridine ulaşabileceği belirtildi.

Petrolün deniz yüzeyinde oluşturduğu tabakanın rüzgar ve akıntılarla yayılması, kirliliğin kuyunun bulunduğu bölgenin dışına taşınması riskini artırıyor. Özellikle kıyıya ulaşabilecek petrolün doğal yaşam alanlarını etkilemesinden endişe ediliyor.

Üstelik Eloi Körfezi'nde daha önce de petrol kirliliği tespit edilmişti. Bölgede yapılan uydu incelemelerinde su yüzeyinde petrol olabileceğine işaret eden izler görülmüş, başka bir incelemede ise su altındaki bir noktadan sürekli petrol çıktığı doğrulanmıştı. Ancak önceki olayların bu kuyuyla doğrudan bağlantısı kesinleşmedi.

Resmi kayıtlarda kuyudan sürekli petrol sızdığı belirtilirken, sızıntının tamamen durdurulup durdurulmadığına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.