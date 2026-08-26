Dünyanın en büyük teknoloji milyarderleri, Hırvatistan'ın açıklarına yanaşan 200 milyon Euro'luk süper lüks yatta gizlice bir araya geldi.

WhatsApp'ın kurucu ortağı Jan Koum ile Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Hırvatistan'ın Mljet adasında bir araya geldi. Gizli buluşmaya, ABD'li medya patronu Barry Diller da katıldı.

tportal'ın haberine göre, pazartesi günü helikopterle yata ulaşan Koum'u, aynı günün öğleden sonra geç saatlerinde Bezos ve Diller ziyaret etti.

Dünyanın en zenginleri arasındak yer alan, 269,7 milyar dolarlık servet hükmeden Jeff Bezos , 16 milyar dolar serveti olan Koum ve 6,1 milyar dolarlık serveti olan Diller ile bir araya geldi.

Toplam servetleri 300 milyar dolara yakın olan milyarder ekibi, hız teknelerinde sefa sürerken görüntülendi.

Serveti yaklaşık 17 milyar dolar olarak tahmin edilen Koum'un Mljet açıklarına demirleyen yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki Moonrise adlı süper yatında gerçekleşen buluşma, gören herkesin aklına aynı soruyu getirdi: 3 milyarder ne konuştu?

ZENGİN İSİMLERİN BULUŞMA NOKTASI

WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum, Hırvatistan kıyılarına yabancı bir isim değil. Koum'un süper yatı Moonrise, daha önce 2021 ve 2024 yıllarında Lopud ve Šipan adaları arasında görüntülenmişti.

Koum’un geçmişte Hırvatistan tatiline üç deniz taşıtıyla geldiği; Moonrise’a 74 metre uzunluğundaki Mogambo yatı ile helikopter pisti olarak kullandığı 55 metre uzunluğundaki Power Play gemisinin eşlik ettiği kaydedilmişti.

Jeff Bezos da bölgede düzenli olarak tatil yapan isimler arasında bulunuyor. Amazon’un sahibi, Akdeniz tatillerinde Koru isimli süper yatıyla 2023 ve 2025 yazlarında Adriyatik’te seyrederek Hvar, Mljet, Korčula adaları ile Şibenik takımadalarını ziyaret etmişti.

BULUŞMA NOKTASI: EFSANEVİ MOONRISE GEMİSİ

Buluşmanın gerçekleştiği Moonrise, Hollandalı gemi yapım şirketi Feadship tarafından 2020 yılında inşa edilen 100 metrelik bir süper yat olma özelliğini taşıyor.

Dış tasarımı De Voogt, iç tasarımı ise Fransız tasarımcı Remi Tessier imzası taşıyan yat, 16 konuk ve 32 kişilik mürettebat kapasitesine sahip.

Lüks yatın değerinin yaklaşık 200 milyon Euro. Ancak milyarderin gözbebeği olan yatın satışa çıkması hiç olası görünmüyor.