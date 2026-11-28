Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Qinzhou limanı yakınlarındaki Sandun Otoyolu, Maowei Denizi'nin suları üzerinde uzanıyor. AFP tarafından servis edilen görüntülerde, bölgedeki istiridye yetiştiriciliği platformları ve liman yapılarının denizle birleştiği görülüyor. Qinzhou yönünde yaklaşık 13 kilometre uzunluğa sahip olan otoyol, denizden kazanılan arazi ve kıyı suları üzerine inşa edildi. Körfez boyunca ilerleyen güzergah, batıdaki endüstriyel Qinzhou limanı sularını, Çin beyaz yunuslarının yaşam alanı olarak bilinen doğudaki Sanniang Körfezi'nden ayırıyor. GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ BİR YOL Otoyol; 2009 yılında başlayan arazi kazanma çalışmalarının derin su liman tesislerini, ham petrol depolama alanlarını ve gemi inşa altyapısını desteklediği Sandun Adası'nı anakaraya bağlıyor. Geçişlerin ücretsiz olduğu yol, özellikle su seviyesinin yol yüzeyine yaklaştığı yüksek gelgit zamanlarında ve gün batımından önceki saatlerde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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