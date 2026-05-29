İtalyan kıyıları açıklarında, Akdeniz'in derinliklerine doğru uzanan son on yılların en iddialı ve büyüleyici denizcilik mühendisliği projesi yükseliyor. Tarihi Cenova Limanı, küresel deniz ticaretindeki gücünü geri kazanmak ve dünyanın en büyük mega kargo gemilerine ev sahipliği yapabilmek için kelimenin tam anlamıyla kabuk değiştiriyor.

Milyarlarca avroluk bu su altı hamlesinin arkasında, Avrupa deniz ticaretinin kontrolü için İspanya ve İtalya arasında yaşanan sessiz ama son derece amansız bir ekonomik rekabet yatıyor.

Denizin 50 metre altındaki dev

Yeni Forane Dalga Kıranı (Diga Foranea) olarak adlandırılan bu proje, Cenova Limanı'nın operasyonel kapasitesini korumak ve fırtınalara karşı korunaklı devasa bir iç liman havzası yaratmak amacıyla tasarlandı.

Projenin teknik özellikleri, modern mühendisliğin sınırlarını zorlayacak cinsten:

Tam 6,2 kilometre uzunluğunda olacak bu yapı, Akdeniz'deki en uzun deniz bariyerlerinden biri unvanını alacak. Devasa beton blokların bazıları tek başına 33 metre yüksekliğe (yaklaşık 11 katlı bir bina) ulaşacak.

Bu devasa yapılar, deniz seviyesinin 50 metre altına kadar inen derinliklere yerleştiriliyor. Proje, Akdeniz’in zorlu deniz tabanına devasa betonarme kazıkların milimetrik bir hassasiyetle çakılmasını içeriyor.

Hedef 400 metrelik "deniz canavarları"

Konteyner gemilerinin boyutları, son yirmi yılda geometrik olarak büyüdü. Günümüzün modern mega gemileri, onlarca yıl önce inşa edilmiş geleneksel Avrupa limanlarının fiziksel olarak yanaşamayacağı ya da manevra yapamayacağı boyutlara ulaştı.

Cenova Limanı, bu genişleme ve derinleştirme hamlesi sayesinde, uluslararası ticarette kullanılan ve uzunlukları 400 metreyi bulan dünyanın en büyük kargo gemilerini rahatça ağırlayabilecek. Bu dönüşüm, Asya ile Avrupa arasındaki lojistik hatları doğrudan Cenova üzerinden bağlayarak mal akışını ve limanın cirosunu katlayacak.

Mühendislik boyutunun ötesinde bu duvar, İtalya için jeopolitik bir egemenlik hamlesi. Son on yıllarda İspanya, limanlarına yaptığı erken ve vizyoner yatırımlar sayesinde (Valencia, Algeciras ve Barselona gibi) Akdeniz’deki mal trafiğinin ana dağıtım merkezi haline gelmiş ve İtalya’nın bölgedeki tarihsel ticaret ağırlığını gölgede bırakmıştı.

İtalya, bölgesel dengeleri kendi lehine çevirmek adına bu projeye 1,3 milyar avronun üzerinde bütçe ayırdı. İtalyan yetkililer, bu modernizasyonun ülkenin küresel rekabet gücünü koruması ve Cenova'nın ekonomik geleceğini garanti altına alması için hayati bir kırılma noktası olduğunu belirtiyor.

2030’a kadar sürecek

Deniz tabanındaki aşırı zorlu akıntı koşulları, devasa beton blokların taşınması ve yerleştirilmesi süreçlerinin tamamen kusursuz bir hava durumuna bağlı olmasına neden oluyor. Bu yüksek teknik karmaşıklık nedeniyle inşaat oldukça hassas ve yavaş ilerliyor.

Mevcut resmi tahminlere göre, kıyı koruma, lojistik entegrasyon ve genişletme çalışmalarının 2030 yılına kadar kesintisiz devam etmesi bekleniyor. Akdeniz sularının altında yükselen bu devasa beton bloklar, Avrupa'nın ticari geleceğini ve deniz yollarının haritasını bugünden şekillendirmeye başladı bile.