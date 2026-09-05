Okyanusun ortasında durup binlerce evin elektrik ve su ihtiyacını karşılarken aynı zamanda yapay zekayı besleyecek devasa proje için geri sayım başladı. "Kraaken" adı verilen bu sıra dışı gemi konsepti, deniz mühendisliğinde tüm ezberleri altüst edecek. Tek bir geminin sunduğu imkanlar ve arkasındaki teknoloji görenleri şaşkına çeviriyor.

32 BİN EVİN ELEKTRİĞİNİ 150 BİN KİŞİNİN İÇME SUYUNU KARŞILAYACAK

Blue Economy VITAL 100 MW Kraaken adı verilen 91 metrelik bu devasa yapı, sadece bir gemi değil; adeta yüzen bir şehir altyapısı olarak karşımıza çıkacak. Projeye göre gemide, tam 100 MW devasa bir enerji kapasitesi bulunuyor. Bu gücün 40 MW’lık kısmı kıyıya aktarılarak 32 bin evin elektrik ihtiyacını kesintisiz karşılayacak. Ayrıca günde 30 milyon litre deniz suyunu arıtarak 150 bin kişiye içme suyu sağlayacak. Kalan 60 MW güç ise geminin içinde yer alan sıvı soğutmalı yapay zeka veri merkezine olarak ayrılacak.

587 MİLYONLUK DEV PROJE

Öte yandan gemi, yüzeydeki sıcak deniz suyu ile derinlerdeki dondurucu soğuk su arasındaki sıcaklık farkını devasa bir enerji kaynağına dönüştürmeye hazırlanıyor. Sunucuların yaydığı atık ısı da bu döngüye katılarak mucize yaratacak. Ancak 587 milyon dolarlık dev proje olan Kraaken, henüz fiziki olarak inşa edilmedi. Mühendislerin dijital ortamda doğruladığı bu yüzen dev tesisin ilk prototipi çıktığında tüm dengeler değişecek.