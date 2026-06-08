Çin’in en büyük gemi inşa tesislerinden Şanghay merkezli Jiangnan Tersanesi, erimiş tuz reaktörleriyle (MSR) çalışacak bu yenilikçi açık deniz platformunu Yunanistan'daki Posidonia Uluslararası Gemi İnşa Fuarı'nda görücüye çıkardı. Proje; okyanus lojistiğini, enerji üretimini, kargo transferini ve çevre dostu yakıt imalatını tek bir dev komplekste birleştiren, sıfır emisyonlu yeni bir küresel ekosistem modeli olarak tanımlanıyor.

Deniz taşımacılığı ağlarının "sıfır karbonlu kalbi" olması planlanan bu yüzen ada, reaktörün yanı sıra güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve hidrojen üretim sistemleriyle donatılacak.

Tesis, limanlar ve kritik ticaret rotaları üzerinde konumlanarak gemiler için amonyak gibi çevre dostu deniz yakıtları üretecek, elektrikli gemileri şarj edecek ve dev bir kargo aktarma merkezi olarak hizmet verecek.

Modüler tasarımı sayesinde projenin, gelecekte dünyanın dört bir yanındaki stratejik nakliye koridorlarında da kolayca kurulabileceği belirtiliyor.

GÜÇ KAYNAĞINI URANYUM YERİNE TORYUMDAN ALIYOR

Projenin teknik açıdan en büyük devrimi ise güç kaynağı olarak geleneksel uranyum yerine toryum madeni kullanan erimiş tuz reaktörü teknolojisinden geliyor. Yüksek basınç yerine atmosfer basıncına yakın seviyelerde çalışan bu yeni nesil nükleer sistem, geleneksel santrallerdeki patlama veya sızıntı risklerini tamamen ortadan kaldırıyor.

NÜKLEER SIZINTIYI SIFIRA İNDİRİYOR

Herhangi bir kaza anında, soğutucu görevindeki erimiş tuz dış ortamla temas ettiği an hızla katılaşarak nükleer sızıntı tehlikesini sıfıra indiriyor. Çinli bilim insanlarının doğada uranyuma kıyasla çok daha bol bulunan toryum madenini nükleer yakıta dönüştürmeyi başarmış olması, bu projenin ticari ve askeri açıdan uygulanabilirliğini artırıyor.

Çin, bu yüzen enerji adasının yanı sıra, aynı reaktör teknolojisine sahip 25 bin konteyner kapasiteli dev bir nükleer kargo gemisi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.