Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi, dünya genelinde hızla yükselen sağlıklı yaşam odaklı gayrimenkul trendine devasa bir yatırımla öncülük ediyor. Yaklaşık 10,9 milyar dolarlık bütçeyle geliştirilen ve sakinlerinin fiziksel ile zihinsel sağlığını desteklemeyi hedefleyen Fahid Adası projesinin, 2029 yılında tamamlanarak sağlıklı yaşam odaklı yeni bir model sunması bekleniyor.

Abu Dabi hükümetine bağlı gayrimenkul şirketi Aldar Development tarafından inşa edilen bu dev projede, 6 binden fazla konut yer alacak. Projedeki tüm altyapı, ulaşım ve sosyal alanların sağlıklı yaşam ilkelerine göre şekillendirildiğini belirten Aldar Development Kıdemli Başkan Yardımcısı Emma McCreery Breen, her aşamada insan esenliğini ön planda tutan çevresel koşullar oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

KIYI ŞERİDİ 11 KİLOMETRE

Yas Adası ile Saadiyat Adası arasında stratejik bir konumda yer alan Fahid Adası, geniş yeşil alanları ve yürünebilir sokaklarıyla dikkat çekiyor. Adanın omurgasını oluşturacak olan 10 kilometrelik Berm Parkı; koşu parkurları, üç bisiklet rotası ve doğal mangrov ormanları ile sahil şeridi arasında bir tampon bölge işlevi görecek. Toplam 11 kilometrelik kıyı şeridinde apartmanlardan ultra lüks villalara uzanan üç farklı konut bölgesinin yanı sıra plaj kulüpleri, su sporları merkezleri ve mağazalar yer alacak. Tüm bu sosyal alanları birbirine bağlayan 15 kilometrelik yürüyüş yollarının yüzde 70'inden fazlası ise gölgelikli olacak şekilde tasarlandı.