2017 yılında yapımına başlanan projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şili hükümetinin son açıklamasına göre köprü inşaatı yüzde 63 seviyesine ulaştı. Projenin 2028 yılının ekim ayında hizmete açılması hedefleniyor. Köprü tamamlandığında ülkenin en önemli kara yolu olan Route 5, ilk kez Chiloé Adası'na kadar kesintisiz uzanacak.

ÜÇ DEV KULE ÜZERİNDE YÜKSELECEK

Chacao Köprüsü üç beton kule üzerine inşa ediliyor. Bunlardan biri denizin ortasındaki doğal kayalık üzerine otururken, diğer ikisi ana kara ile ada tarafında yer alıyor. Köprünün ana açıklıkları 1.155 metre ve 1.055 metre uzunluğunda olacak. Bu ölçüler, yapıyı Güney Amerika'nın en büyük asma köprüsü haline getirecek.

Köprü dört şeritli olarak tasarlanırken, güçlü okyanus akıntıları ve sert rüzgarlar nedeniyle dünyanın en zorlu mühendislik projelerinden biri olarak gösteriliyor. İnşaat sırasında temeller onlarca metre derinliğe kadar indirildi ve denizin ortasında özel platformlar kullanıldı.

DEPREMLERE VE 200 KİLOMETRELİK RÜZGARLARA DAYANACAK

Chacao Kanalı, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor. Bu nedenle köprü, şiddetli depremlerin yanı sıra saatte 200 kilometreyi aşan rüzgarlara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Çelik tabliye ve kulelerde kullanılan özel mühendislik çözümleri sayesinde yapının uzun yıllar güvenli şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Köprünün tamamlanmasıyla birlikte Chiloé Adası'nın ulaşımı büyük ölçüde kolaylaşacak. Feribot seferlerine bağımlılık azalırken, turizm, ticaret ve lojistik faaliyetlerinin de önemli ölçüde hız kazanması bekleniyor.