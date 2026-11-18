Corio Körfezi kıyısındaki Cunningham İskelesi için hazırlanan yeniden geliştirme projesi, otel, konut ve ticari alanları aynı noktada buluşturmayı hedefliyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı kapsayan plan, yıllardır kentin simgelerinden biri olan iskelenin modern bir yaşam ve turizm merkezine dönüştürülmesini amaçlıyor.

1,75 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Gurner Group ile Costa Property Group tarafından hazırlanan ve "The Pier" adı verilen projenin toplam değerinin 1,75 milyar Avustralya doları olduğu açıklandı. Tasarımını ise Dubai'deki Burj Khalifa ve New York'taki One World Trade Center gibi dünyaca ünlü gökdelenlerin arkasındaki mimarlık şirketi Skidmore, Owings & Merrill (SOM) üstlendi.

Yaklaşık 300 metre boyunca denizin içine uzanan Cunningham İskelesi'nin sonunda yükselecek 34 katlı kule, tamamlanması halinde Geelong'un en yüksek binası olacak. Projede yaklaşık 280 lüks konut, 200 odalı beş yıldızlı otel ve 5 bin metrekareyi aşan ofis alanı bulunuyor.

Projenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise denizin üzerine kurulması planlanan 12 özel villa. Kıyıdan yaklaşık 300 metre uzaklıkta yer alacak villaların her birinde özel yat bağlama alanı bulunacak. Ayrıca cam tabanlı oturma odaları sayesinde ev sahipleri, bulundukları yerden denizin altını izleyebilecek.

DENİZİN ÜZERİNDE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

Proje yalnızca gökdelen ve lüks konutlardan oluşmayacak. Tarihi iskelenin üzerinde 10 bin 500 metrekareden fazla kamusal alan oluşturulması, restoranlar, mağazalar, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının hizmete açılması planlanıyor.

Denizin üzerine yerleştirilecek yüzer platformlarda spor ve eğlence alanları da bulunacak. Kıyı tarafında ise ailelerin vakit geçirebileceği su oyun alanları ve oturma bölümleri oluşturulacak. Yeni yapıların altında tarihi iskelenin mevcut bölümlerinin korunması hedefleniyor.

Mimarlar, gökdelenin tasarımında denizin hareketlerinden ve dalga biçimlerinden ilham aldı. Yuvarlatılmış hatlara ve katmanlı teraslara sahip yapıların, kıyıdan bakıldığında denizin üzerinde yükselen bütüncül bir mimari görünüm oluşturması amaçlanıyor.

Geelong Belediye Başkanı Stretch Kontelj, projenin kentin turizm ve yatırım potansiyelini artırabileceğini belirtti. Geliştirici şirketler de yeni yaşam alanlarının bölgeye daha fazla ziyaretçi çekmesini ve yerel işletmelere ekonomik katkı sağlamasını bekliyor.

Henüz planlama aşamasında bulunan projenin hayata geçirilebilmesi için ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor. İnşaatın ne zaman başlayacağına veya ne zaman tamamlanacağına ilişkin kesin bir takvim ise açıklanmadı.