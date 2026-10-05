Singapur’da enerji üretimi için kara alanı yerine su yüzeyinden yararlanan büyük bir yüzer güneş enerjisi tesisi kuruldu. Tengeh Rezervuarı üzerine yerleştirilen 100 binden fazla panel, geniş bir alanı kaplayarak güneş enerjisinden elektrik üretiyor. SUYUN ÜZERİNE 100 BİNDEN FAZLA PANEL YERLEŞTİRİLDİ Tengeh Rezervuarı üzerine kurulan tesiste 100 binden fazla güneş paneli bulunuyor. Paneller, su üzerinde kalmalarını sağlayan yüzer sistemlere yerleştirilerek geniş bir güneş enerjisi üretim alanı oluşturuyor. Yüzer güneş panelleri rezervuar yüzeyinin bir bölümünü doğrudan güneş ışığından koruyor. Oluşan gölge, suyun güneş ışınlarına maruz kalmasını azaltarak buharlaşmanın sınırlandırılmasına katkı sağlıyor. AYNI ALANDA ELEKTRİK VE SU AVANTAJI Tesisin temel amacı güneş enerjisinden elektrik üretmek. Panellerin doğrudan su yüzeyine kurulması sayesinde ayrıca geniş kara alanlarına ihtiyaç duyulmazken, oluşturdukları gölge rezervuardaki suyun daha az güneş ışığına maruz kalmasını sağlıyor. Yüzer sistem, mevcut rezervuar alanının enerji üretiminde de kullanılmasını mümkün hale getiriyor. Böylece aynı alan su depolama işlevini sürdürürken üzerinde bulunan paneller aracılığıyla elektrik üretilebiliyor. SİNGAPUR'DA DEV YÜZER GÜNEŞ TESİSİ Tengeh Rezervuarı’ndaki 100 binden fazla panel, Singapur’un büyük ölçekli yüzer güneş enerjisi uygulamalarından birini oluşturuyor. Sistem, rezervuarın kullanımını sürdürürken su yüzeyinin bir bölümünü enerji üretimi için değerlendiriyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.