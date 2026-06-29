Platformlar, dalgaların oluşturduğu dikey hareketi kullanarak içlerindeki türbinlerden elektrik üretiyor. Üretilen enerji doğrudan veri merkezine aktarılırken, deniz suyu da sunucuların doğal olarak soğutulmasını sağlıyor. İşlenen veriler ise deniz altı kabloları yerine uydu bağlantısıyla karaya gönderilecek. Şirket, bu sayede hem enerji hem de soğutma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor.

KARA ALTYAPISINA İHTİYAÇ DUYMAYACAK

Panthalassa'nın geliştirdiği platformlar herhangi bir limana, elektrik şebekesine veya deniz tabanına sabitlenmeye ihtiyaç duymadan çalışabilecek şekilde tasarlandı. Birden fazla platform aynı bölgede görev yaparak tek bir büyük veri merkezi gibi hareket edebilecek. Bu yaklaşımın, yapay zeka nedeniyle hızla büyüyen veri merkezi talebine alternatif bir çözüm sunması bekleniyor.

İLK TİCARİ KULLANIM 2027'DE HEDEFLENİYOR

Şirket, Ocean-3 platformlarının pilot konuşlandırmalarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi, ilk ticari sistemleri ise 2027 yılında devreye almayı planlıyor. Son yatırım turunda 140 milyon dolar kaynak sağlayan Panthalassa, uzun vadede binlerce yüzen platformdan oluşan dev veri merkezi ağları kurmayı hedefliyor.