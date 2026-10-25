Basra Körfezi'nde meydana gelen sızıntı, özellikle Umm Al Quwain kıyılarında etkili oldu. Petrolün sahillere ulaşmasının ardından bölgede temizlik çalışmaları başlatılırken, Ras Al Khaimah yönetimi de bütün plajlarını ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı.

PETROL TABAKASI UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Avrupa Uzay Ajansı'nın 21 Ekim tarihli radar görüntülerinde, Umm Al Quwain kıyılarından yaklaşık 25 kilometre açıkta bulunan bir tanker çevresinde petrol sızıntısı tespit edildi. Deniz yüzeyinde yayılan kirliliğin kıyıya doğru hareket ettiği belirlendi.

Sızıntının etkileri yalnızca Umm Al Quwain ile sınırlı kalmadı. Komşu Şarika Emirliği'ndeki Al Hamriyah Plajı da önlem amacıyla kapatıldı. Böylece petrol kirliliği nedeniyle üç farklı emirlikte sahillere erişim kısıtlandı.

Bölgede yaşayanlar günler boyunca havada yoğun bir yakıt kokusu hissettiklerini bildirdi. Şarika, Acman ve Umm Al Quwain'de fark edilen kokunun petrol sızıntısıyla bağlantılı olduğu açıklanırken, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı mevcut değerlendirmelerde kokunun halk sağlığı açısından risk oluşturmadığını duyurdu.

KIYILARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Petrolün deniz canlılarına ve kıyı ekosistemine verebileceği zararı azaltmak için uzman ekipler harekete geçti. Kirlenen alanların sınırlandırılması, petrolün temizlenmesi ve sızıntının yayılmasının engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Yetkililer, balıkçılardan ve denizi kullanan diğer kişilerden etkilenen bölgelerden uzak durmalarını istedi. Kapatılan sahillerin ne zaman yeniden açılacağı ise teknik incelemelerin ardından belirlenecek.

Sızıntının kaynağına ilişkin incelemeler de sürüyor. Denizcilik istihbaratı alanında faaliyet gösteren Orbital Risk Intelligence şirketi, petrolün Gem No.2 adlı tankerden sızdığını öne sürdü. Söz konusu geminin 9 Ekim'de bir saldırıda hasar gördüğü bildirilmişti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri makamları, sızıntıya neden olan tankerin kimliğini ve olayın kesin nedenini henüz resmen açıklamadı.