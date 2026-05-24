Hawaii’de yürütülen yenilikçi bir bilimsel çalışma, okyanuslardaki plastik kirliliği ve terk edilmiş balık ağları krizine karşı ezber bozan bir çözüm ortaya koydu. Bilim insanları tarafından geliştirilen proje kapsamında, denizden toplanan plastik atıklar geri dönüştürülerek asfalt karışımına entegre edildi ve gerçek trafik koşullarında test edilen deneme yolları inşa edildi.

Özellikle ada ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan depolama ve atık krizine alternatif sunması hedeflenen bu yöntem, sürdürülebilir altyapı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Ayrıca ekonomik olarak maliyeti ciddi oranda düşürme potansiyeline sahip. Plastik atıklar, asfalttaki bitümün yaklaşık yüzde 8 ila yüzde 15'inin yerini alabiliyor. Bu durum, toplam yol yapım maliyetlerinde doğrudan yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir tasarruf sağlıyor.

PROJENİNİ GÜVENİRLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Evsel atıkların yanı sıra deniz ekosistemine büyük zarar veren ve "hayalet ağ" olarak adlandırılan eski balık ağlarının öğütülmesiyle elde edilen karışım, yaklaşık 11 ay boyunca yakın takibe alındı. Gerçekleştirilen ilk ölçümlerde, plastik katkılı yeni nesil asfaltın standart yol yüzeylerine oranla çevreye fazladan bir mikroplastik salımı gerçekleştirmediği belirlendi.

Uzmanlar, projenin güvenilirliğini tam olarak kanıtlamak adına uzun vadeli çevresel etkileri izlemeyi sürdüreceklerini ifade ediyor.

Sistemin hem ekolojik hem de ekonomik açıdan çift taraflı bir kazanım sağladığını belirten proje ekibi, Hawaii gibi ana karaya uzak bölgelerde atık bertaraf etmenin maliyet yükünü bu yöntemle hafifletmeyi hedefliyor.

Atıkların yerel altyapı projelerinde ham maddeye dönüştürülmesinin küresel ölçekte yeni bir ekonomik model oluşturabileceği öngörülürken, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz plastiklerinin bu yolla temizlenmesi çevre koruma faaliyetleri açısından da kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.