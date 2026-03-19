Balinaların genetik yapısında bulunan CIRBP proteini, DNA’daki çift zincir kırıklarını inanılmaz bir hızla onarıyor. Bu etkileyici mekanizma, balinaların yüzyıllar boyunca sağlıklı kalmasına yardımcı olurken, insan hücrelerinde doğru şekilde aktive edilirse yaşam süresinin kayda değer şekilde uzatılma potansiyeli taşıyor.

DNA ONARIMINDA ÇIĞIR AÇAN PROTEİN

Profesör Vera Gorbunova ve Profesör Andrei Seluanov önderliğindeki araştırma ekibi, CIRBP proteininin balinalarda normalden 100 kat daha fazla üretildiğini ortaya koydu. Hücrelerdeki DNA kırıkları, yaşlanma ve kanserin başlıca tetikleyicileri arasında yer alıyor. CIRBP proteini sayesinde bu kırıklar hızla tamir ediliyor ve hücreler yaşlanmaya karşı korunuyor. Araştırmacılar, bu genetik mekanizmayı insan hücrelerinde de aktive etmenin yollarını araştırıyor.

KANSER DİRENCİ SAĞLIYOR

Cumhuriyet’in Nature Dergisi’nde yayımlanan çalışmaya göre, bu bulgular “büyük hayvanlar neden daha az kanser oluyor?” sorusuna da ışık tuttu. Normalde hücre sayısı arttıkça kanser riski de yükselir ancak balinalar ve filler bu kuralın dışında kalıyor. CIRBP proteini, hücreyi kanser oluşmadan önce onararak adeta doğal bir “kanser direnci” sağlıyor. Bu mekanizmanın insan hücrelerine uyarlanması, onkoloji alanında devrim niteliğinde gelişmelere kapı aralayabilir.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Araştırmacılar ayrıca CIRBP üretiminin çevresel faktörlerle değiştiğini belirledi. Sıcaklık düştüğünde proteinin üretimi artıyor. İnsanlarda bu tepkiyi tetikleyebilecek ideal sıcaklık seviyeleri henüz netleşmedi. Laboratuvar ortamında ilaçlarla proteini aktive etme yöntemleri üzerinde çalışmalar sürerken, yaşam tarzı değişikliklerinin de etkili olabileceği düşünülüyor. Profesör Gorbunova, “soğuk duş almak gibi basit yöntemler, mevcut CIRBP aktivitesini artırmada keşfedilmeye değer” diyor.