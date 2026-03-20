Orta Doğu’daki savaş, deniz taşımacılığında ciddi aksamalara neden oldu. Navlun ücretleri sert şekilde yükselirken, yükler beklenmedik limanlara bırakılmak zorunda kaldı.

LİMANLAR VE ROTALAR ETKİLENDİ

İran’ın saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı fiilen kapanırken, Kızıldeniz’deki Husi saldırısı endişeleri gemi hatlarının rezervasyonları askıya almasına ve rotalarını değiştirmesine neden oldu. Pazar günü Dubai’nin Cebel Ali Limanı’nda çıkan yangın ise liman yoğunluğunu artırdı ve iptalleri tetikledi.

John Mason yöneticisi David Ozard, “Şu anda tam anlamıyla bir vahşi batı ortamı var” diyerek, Orta Doğu’ya gidecek konteynerlerin Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki limanlara yönlendirildiğini belirtti.

19. YÜZYIL KURALI UYGULANIYOR

MSC, Maersk, CMA CGM ve Hapag-Lloyd gibi büyük şirketler, müşterilerine 19. yüzyıla dayanan bir kuralı uygulama haklarını saklı tuttuklarını bildirdi. Bu kurala göre yükler, müşterinin masrafıyla en yakın uygun limanda bırakılabiliyor.

KÖRFEZ'DE 3 BİN 200 GEMİ MAHSUR KALDI

Helal et taşımacılığı alternatif rotalara yönlendirilirken, dört hayvan taşıma gemisi Cidde Limanı’na ilerliyor. S&P Global verilerine göre, yaklaşık 3 bin 200 gemi Körfez’de mahsur kaldı.

Küresel navlun artışları pandemi dönemine kıyasla sınırlı kalırken, Körfez’e yönelik taşımacılıkta maliyetler sert şekilde yükseldi. Dubai Arabian Shipping Agency CEO’su Craig Reilly, İngiltere’den Cebel Ali’ye konteyner taşımanın maliyetinin 1500 dolardan 6 bin dolara çıktığını açıkladı.

EK ÜCRETLER UYGULANMAYA BAŞLADI

Yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd ve MSC uzun mesafeli seferlerde konteyner başına 160–400 dolar arasında ek ücret uygulamaya başladı. Ek olarak depolama, liman ve kara taşımacılığı ücretleri konteyner başına binlerce dolara ulaşabiliyor.