Güney Kore Donanması ve Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen denizaltı için 3 Kasım'da Hanwha Ocean'ın Geoje kentindeki tersanesinde tören düzenlendi.

3 BİN 600 TONLUK DENİZALTI GELİŞMİŞ SİSTEMLERLE DONATILDI

KSS-III Batch-II sınıfının ikinci denizaltısı olan ROKS Seo Hui, yaklaşık 89 metre uzunluğa ve 3 bin 600 ton deplasmana sahip. Dizel-elektrik tahrik sistemiyle çalışan denizaltıda, Güney Kore tarafından geliştirilen lityum iyon bataryalar kullanılıyor.

Yeni batarya teknolojisi sayesinde denizaltının su altında kalış süresi uzarken yüksek hızda hareket edebildiği süre de artırılıyor. Geliştirilmiş sonar ve savaş yönetim sistemleri ise uzak mesafelerdeki hedeflerin tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

Denizaltı ayrıca balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasına imkan tanıyan 10 hücreli dikey atım sistemiyle donatıldı.

2028 YILINDA DONANMAYA TESLİM EDİLECEK

ROKS Seo Hui'de, yerli üretim lityum bataryalar da dahil olmak üzere Güney Kore'de geliştirilen 70 farklı ekipman ve sistem bulunuyor. Bu sayı, önceki nesil denizaltılara kıyasla 12 yeni yerli ekipman anlamına geliyor.

Gürültü ve titreşimi azaltan teknolojilerle denizaltının tespit edilmesinin zorlaştırılması hedeflenirken yardımcı tahrik sistemiyle operasyonel güvenliği de artırılıyor.

2021 yılında yapım süreci başlayan denizaltının, deniz testlerinin tamamlanmasının ardından 2028 yılında Güney Kore Donanmasına teslim edilmesi planlanıyor.