Amerika Birleşik Devletleri Donanması, deniz savaşlarının çehresini değiştirecek yapay zekâ destekli 250 ton ağırlığındaki insansız savaş gemisi "Saildrone Spectre"ı resmen tanıttı. Hava ve su altı dronlarının ardından seriyi tamamlayan bu yeni nesil insansız su üstü aracı, okyanuslarda tek bir askerî personelin bile hayatını riske atmadan aylarca otonom olarak devriye gezebiliyor.

Gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken robotik gemi, bir yandan düşman denizaltılarının izini sürerken diğer yandan üzerindeki dikey bataryalardan güdümlü füze ateşleme yeteneğine sahip.

DENİZALTILARI ONDAN KAÇAMIYOR

Donanmanın en maliyetli ve sabır gerektiren görevlerinin başında gelen denizaltı savunma harbi için özel olarak tasarlanan Spectre, derinliklerde gizlenen tehditleri personeli yormadan ve milyarlarca dolarlık dev savaş gemilerini yıpratmadan sessizce takip edebiliyor.

Tıpkı insansız hava araçlarının (İHA) zamanla silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) dönüşmesi gibi, bu deniz platformu da entegre füze fırlatıcıları sayesinde basit bir gözcü olmanın ötesine geçerek ölümcül bir avcı kimliği kazanıyor.

Üstelik hareket kabiliyetini sert yelken yapısı ve güneş panellerinden alan çevre dostu gemi, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan temiz enerjiyle okyanusları aşabiliyor. Bu lojistik avantaj, ABD ordusuna küresel sularda neredeyse sıfır maliyetle kalıcı bir caydırıcılık gücü sağlıyor.