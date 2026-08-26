Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sonuna gelinirken, tekneler ve ağlar 4,5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından bereketli sezon için kolları sıvadı. Sektörün önde gelen isimlerinden İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, denizlerin yeni padişahını işaret ederek "Halkımıza 50-60 TL'den satılacağına çok eminim. Belki daha düşük fiyatlara da satılır" dedi.

KARADENİZ'DE İNANILMAZ REKOR

Çakan, "Av yasağından sonra gemilerin tadilatları başladı. 4,5 ay gibi uzun bir süre bunları yaptık. Ağların onarımı, teknelerin boyalarını gerçekleştirdik. Yeni sezona balıkçılarımız hazır" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz sezon yağış azlığı ve yüksek deniz suyu sıcaklığı sebebiyle erken kapanış yapmak zorunda kaldıklarını belirten Çakan, bu yıl hem iklim şartları hem yağan yağmurlardan dolayı Karadeniz'de inanılmaz derecede palamut havyar olduğunu açıkladı.

BU SEZON BOLCA PALAMUT OLACAK

Karadeniz'deki iklim koşullarının harika bir üreme ortamı yarattığını söyleyen Çakan, "Ortalama bir palamut 1,5 milyon civarında yavru bıraktı. Bu 1,5 milyon yavrunun hemen hemen yüzde 70-80'i denizlerde tuttu. Gördüğümüz kadarıyla denizde inanılmaz derecede palamut olacağının işareti. İnşallah halkımıza bu sene bol miktarda Karadeniz'den gelecek palamut tüketimi olacak" ifadelerini kullandı.

"50-60 TL'DEN SATILACAĞINA ÇOK EMİNİM"

Palamut bolluğunun doğrudan tezgah fiyatlarına yansıyacağını ve vatandaşın kaliteli proteine çok uygun fiyatlarla erişeceğini belirten Mehmet Şahin Çakan, "Bir palamudun ortalama ağırlığı 1 ila 1 kilo 250 gram civarında. Bir palamudun halkımıza 50-60 TL'den satılacağına çok eminim” dedi. Belki daha düşük fiyatlara da satılır diyen Çakan, “Çünkü denizde bu sene inanılmaz derecede palamut hareketliliği göstergesi var” açıklamasında bulundu.

BU SENE DENİZLERİN PADİŞAHI OLACAK

Bu sene denizlerin padişahı palamut olacak diyen Çakan, “Halkımız protein ihtiyacını bol miktarda, ucuz ve kaliteli şekilde tüketecektir” diye konuştu. Ege'de de rutin olarak sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit balıkçılığı yapıldığının altını çizen Çakan, bunun da sezonun bereketli geçeceğinin bir işareti olduğunu dile getirdi. Geçen yıl 10 milyon dolar civarında hamsi ihracatı olduğunu ve palamudun bulunmadığını hatırlatan Çakan, "Bu sene de palamudun hem ihracat kısmı hem iç tüketim kısmında inanılmaz bir talep olacağını gösteriyor" diye konuştu.