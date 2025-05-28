DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
DENİZLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN
Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Gümüşçay Mahalle, 664 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz, 8.797m² yüzölçümlü, arsa vasfındadır. Yakın çevresinde; az sayıda boş arsalar ve konut+ticaret kullanım amaçlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Gerek özel araçlarla gerekse toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir. Belediye ve altyapı hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Parsel; eğimli arazi üzerinde konumu olup dörtgen geometrik şekle sahiptir. Üzerinde yapı bulunmadığı, taşınmazın 1/1000 lik uygulama imar planında Konut alanında kaldığı hususları tespit edilmiştir. Adresi: Gümüşçay Mah. 664Ada, 1 Parsel Merkezefendi/Denizli Kıymeti: 351.880.000,00TL KDV: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 02/09/2025 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2025 - 10:11
25/05/2025
#ilangovtr Basın no ILN02230826