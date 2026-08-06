DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/301 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Denizli İli, Merkezefnedi ilçesi, Hacıeyüplü mahallesi, 0 ada 446 parselde kayıtlı taşınmazın toplam 27.850,0 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 15,54 m²'lik mülkiyet ve 461,08 m²'lik irtifak alanı olan kısmı için için kamulaştırma kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalınınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı/davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Denizli Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02524529