DENİZLİ 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN Necat ve Menekşe oğlu, 01/06/1991 Akhisar doğumlu, 41053765652 TC Kimlik numaralı sanık Emrah ÇAĞLI hakkında açılan kamu davasında;Sanık Emrah ÇAĞLI'nın üzerine atılı "Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme " suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 205/1-1. cümle maddesi gereğince sanığın beraatine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen beraat kararına karşı Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14/03/2025 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Mahkememizin 13/03/2025 tarih ve 2024/696 Esas 2025/186 Karar sayılı iş bu kararı ve istinaf başvuru dilekçesi, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir.

İlanın, gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine müracaat ile tutanak tutulmak suretiyle veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya tutuklu/hükümlü olarak bulunulan ceza infaz kurumu müdürüne veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta verilecek bir dilekçe ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF kanun yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02211939