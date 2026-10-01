T.C.

DENİZLİ

2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO:2025/532

Davacı GÖKHAN DURGUT ileDavalı AMİNE DURGUT (AYDOĞAN) arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma ve Tenfiz dava dilekçesine özetle; Müvekkili ve davalı eşinin 11.11.2011 tarihinde Braunschweig evlenme dairesinde evlendiklerini, tarafların Almanya devleti Braunschweig (Sulh) Hukuk Mahkemesi–Aile Mahkemesi'nin Esas no: 252 F 241/23 S sayılı 21.03.2025 kesinleşme tarihli kararı ile boşandıklarını, Almanya devleti Braunschweig (Sulh) Hukuk Mahkemesi–Aile Mahkemesi'nin Esas no: 252 F 241/23 S sayılı 21.03.2025 tarihli kesinleşmiş ilamının T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından tanınmış yeminli mütercime tercüme ettirildiğini, apostil şerhininde bulunduğunu, Almanya devleti Braunschweig (Sulh) Hukuk Mahkemesi–Aile Mahkemesi'nin Esas no: 252 F 241/23 S sayılı 21.03.2025 kesinleşme tarihli kararının Türkiye’de tanınmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıya dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın 07/01/2027 günü saat: 09:05'de yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

HMK'nun 122-126-129 md.leri gereği tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı usulüne uyun cevap dilekçenizi vermeniz, karşı tarafa tebliğ masrafını yatırmanız, tanık dahil tüm delillerinizi dilekçe ile bildirmeniz, delillerin toplanması için gerekli masrafı yatırmanız, süresi içinde cevap dilekçenizi ibraz etmediğinizde HMK'nun 128.md. gereğince dava dilekçesindeki tüm hususları inkar etmiş sayılacağınız hususları ilanen tebliğ olunur.

Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzdadevam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.07/10/2026

#ilangovtr Basın no ILN02570166