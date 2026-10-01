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DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/34 sayısıyla erişilebilir

Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mah, 3380 Ada, 3 Parsel, 28 BB 804 m2, 7.000.000,00 TL KDV: %20

1.Artırma 10/11/2026-12:25- 17/11/2026 -12:25 2. Artırma 03/12/2026-12:25-10/12/2026-12:25

Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mah, 3380 Ada, 3 Parsel, 29 BB 804 m2, 10.000.000,00 TL KDV: %20

1.Artırma 10/11/2026-14:05- 17/11/2026 -14:05 2. Artırma 10/12/2026-14:05-10/12/2026-14:05

#ilangovtr Basın no ILN02572092