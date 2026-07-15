DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

DENİZLİ

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/15 Ort. Gid. Satış 10/07/2026

Konu : Ufuk Kara

İLAN

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 2055 Ada, 7 Parsel, Tapu kaydına göre zeminde işyeri olan iki katlı kargir bina

Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi 2342 sk. No. 72

Yüzölçümü : 426,16 m2

İmar Durumu : Konut alanı, söz konusu parsel imar kanunun 18.madde uygulamasına tabidir, kati ruhsat verilemez, Notlar kısmında: Denizli idare mahkemesi 2021/1387 esas 2022/1053 karar ile 18.md.uygulaması iptal edilmiştir açıklaması vardır.

Kıymeti : 3.195.000,00 TL

KDV Oranı : % 7,69 için % 20, % 92,32için% 10 KDV

Kaydındaki Şerhler: 1-Etibank Genel Müdürlüğü lehine 1160 M2 lik daimi irtifak hakkı-başlama tarihi 06/04/1970, 2-Denizli İdare Mahkemesinin2021/1387 esas 2022/1053sayılı kararı ile imar uygulaması iptal edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:25

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayanhissedar42...20 TC nolu Hakkı oğlu Ufuk Kara'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02509558