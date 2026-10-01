DENİZLİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
DENİZLİ 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
DENİZLİ 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri:
Denizli, Pamukkale, Kuşpınar Mah,105 ada, 16 parsel, Zemin Kat, 2 Nolu BB.116,18 m²,KDV Oranı:%1 Kıymeti: 2.500.000,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati:03/11/2026-10:36-Bitiş Tarih ve Saati:10/11/2026-10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati:26/11/2026-10:36-Bitiş Tarih ve Saati:03/12/2026-10:36
#ilangovtr Basın no ILN02559469