Denizli İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Operasyonda Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alınmış ve ev ve ofisleri ile Denizli Barosu'nun binasında arama yapılmıştı.

İstifasını sosyal medyadan yayımladığı açıklamayla duyuran Kök, hakkındaki iddialara ilişkin yargılama süreci sonunda aklanacağına dair hiçbir tereddüdünün bulunmadığını belirtirken, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun çizdiği sınırlar içerisinde hakkımı arayacak, sürecin tüm aşamalarında adaletin tecelli edeceğine olan güvenimi koruyacağım" ifadelerini kullandı.

İstifa kararının şahsından çok daha büyük bir değeri koruma sorumluluğundan kaynaklandığını kaydeden Kök, baro başkanlığı makamının savunmanın bağımsızlığını ve meslek onurunu temsil ettiğine dikkat çekti. Kök açıklamasında, "Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu’nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır" diye yazdı.

İstifasının bir vazgeçiş değil baroya ve temsil ettiği değerlere duyduğu saygının sonucu olduğuna vurgu yapan Kök, "İnanıyorum ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak; adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.