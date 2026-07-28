SÖZCÜ'nün konuştuğu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Yeni Parti'de Genel Başkanımız Özgür Özel'le yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta olacağımız için mutluyuz." dedi. CHP ÜYELİKLERİNİ SONA ERDİRDİLER Honaz Belediye Başkanı dışındaki 14 ilçe belediye başkanı, Bülent Nuri Çavuşoğlu'yla birlikte CHP üyeliğini sona erdirdiler. Üyelik başvurularının başlamasıyla birlikte Yeni Parti'ye üyeliklerini yapacaklarını söyledi. İŞTE CHP'DEN AYRILAN İLÇELER Yeni dönemin kendilerine, ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileğinde bulunan Çavuşoğlu CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye katılacak belediye başkanlarının isimlerini şöyle açıkladı; Levent Yıldırım (Acıpayam) Önder Demir (Bekilli) Birsen Çelik (Bozkurt) Mehmet Ali Orpak (Buldan) Ahmet Hakan (Çal) Ali Altıner (Çardak) Semih Dere (Çivril) Mehmet Ali Eraydın (Güney) Erkan Hayla (Kale) Şeniz Doğan (Merkezefendi) Ali Rıza Ertemur (Pamukkale) Mehmet Salih Konya (Sarayköy) Osman Kılıç (Serinhisar) Kadir Katık (Tavas)

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