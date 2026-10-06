Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu veya uyarıcı madde getirileceği değerlendirilen araçlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin takibine aldığı 2 araç, belirlenen uygulama noktasında durduruldu.
971 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Araçlarda ekipler tarafından yapılan aramalarda 971 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.