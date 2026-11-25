Denizli’nin Buldan ilçesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Ercan Çelikyurt (52), adliye binası önünde husumetli olduğu öğrenci velisi M.S.’nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan öğretmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, polise teslim olan saldırgan veli gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Buldan Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ercan Çelikyurt, henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu öğrenci velisi M.S. ile adliye çıkışında karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkaran veli M.S., öğretmen Ercan Çelikyurt’u sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çelikyurt’un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

SALDIRGAN VELİ TESLİM OLDU

Saldırının ardından polis merkezine giderek teslim olan şüpheli veli M.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.